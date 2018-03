Oroscopo Bilancia del 7 marzo 2018

Oroscopo del 7 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

una decisione…

Giornata di intense riflessioni, di discussioni vivaci con le persone care e con… voi stessi. E sì, sembra proprio che in vista ci sia da prendere una decisione. Possibile che sia arrivata una proposta di lavoro oppure che una persona che vi piace chieda di far parte della vostra vita e al proposito esitiate, a meno che il desiderio non prevalga sulla ragione. In questo caso, meglio procedere con calma, con i pianeti in Ariete le cose finiscono in fretta così come erano iniziate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]