Oroscopo Bilancia del 8 febbraio 2018

Oroscopo del 8 febbraio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

passione ed entusiasmo per…

La Luna in Sagittario si congiunge a Marte e l’aspetto sollecita passione ed entusiamo per tutto ciò a cui, al momento, state lavorando e parliamo di progetti lavorativi o personali. L’importante è che non premiate il pedale dell’acceleratore: che si tratti di parole o di azioni, essere impulsivi e impazienti non vi aiuterà a realizzare più in fretta quel che avete cuore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]