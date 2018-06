Oroscopo Bilancia del 8 giugno 2018

Oroscopo del 8 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

in posizione di forza…

Non permetterete a chi vi circonda, partner compreso, di imporre le loro leggi: replicherete immediatamente e ciò che direte avrà il potere di farli tacere e cambiare atteggiamento. Come il Leone, oggi siete in una posizione di forza, soprattutto grazie al mix di vibrazioni del Sole (mi impongo) e di Mercurio (mi esprimo). Per questo, non lascerete che vi mettano i piedi in testa!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com