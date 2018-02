Oroscopo Bilancia del 9 febbraio 2018

Oroscopo del 9 febbraio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

orgogliosi…

E’ una giornata intensa: vi chiederanno dei consigli e voi ne darete di ottimi e ve ne saranno risconoscenti. Vi faranno anche dei complimenti, come spesso accade in questo periodo e non soltanto per il vostro buon senso: riconosceranno la vostra creatività e avrete buone ragioni per essere orgogliosi di voi. Prima decade: per voi è meno facile, delle questioni esigono un chiarimento.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]