Oroscopo Bilancia del 9 giugno 2018

Oroscopo del 9 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

grande fascino che…

Particolarmente entusiasti di un’idea o di un progetto di lavoro o personale e visto che oggi il fascino è al top, trasmettete una bella energia, dovreste parlarne per cercare di concretizzarlo: ci sarà chi sarà notevolmente interessato a quanto proponete. Per quanto riguarda l’amore, la Luna in Ariete vi incoraggia a trovare un nuovo equilibrio in coppia o, se siete soli, a stanare l’anima gemella.

