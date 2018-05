Oroscopo Bilancia del 9 maggio 2018

Oroscopo del 9 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

sul punto di…

Parecchi impegni di lavoro ma, oggi, il fatto non vi dispiacerà: eviterete di pensare troppo ad altre situazioni. Per alcuni Bilancia la situazione è ancora delicata: che si tratti della professione o della vita affettiva, siete sul punto di chiudere un rapporto. Non è facile per nessuno ma per il vostro segno, lo è in modo particolare.

