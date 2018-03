Oroscopo Bilancia del 9 marzo 2018

Oroscopo del 9 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

tendenza all’autocritica…

Anche per il vostro segno, la giornata non è un paradiso: avete una forte tendenza all’autocritica, a svalorizzarvi e a chiudervi. E’ un fatto passeggero, sia chiaro, forse qualcuno vi ha ferito con parole cattive e ingiuste. A dominare è l’impressione di ingiustizia e non sempre avete le armi giuste per difendervi: è nella vostra natura essere sensibili a questo tipo di sensazione.

