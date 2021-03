Oroscopo Bilancia domani 11 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Bilancia

Oroscopo di domani 11 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): nel lavoro avete le idee chiare

Oroscopo Bilancia di domani 11 marzo: umore

La voglia di essere generosi e disponibili, potrebbe cozzare con la necessità di proteggere ciò che è vostro. Due atteggiamenti in contrasto tra di loro, il che potrebbe prosciugare le energie a meno che non vi rendiate conto di cosa sta accadendo. È fantastico aiutare gli altri, ma dovreste anche mettere dei limiti. Pronti per una svolta? È una questione di priorità. Dare è come espirare. Ad un certo punto dovete inspirare. Nel lavoro, avete le idee chiare e un progetto importante si consoliderà, metterete – grazie a Saturno in Acquario – delle basi solide.

Oroscopo Bilancia di domani 11 marzo: amore

In coppia: siete su una nuvoletta rosa, nella relazione circola romanticismo e desiderio!

Soli: aprite glli occhi: è possibile che la persona giusta sia intorno a voi e non ve ne siate accorti.