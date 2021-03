Oroscopo Bilancia domani 14 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Bilancia

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 14 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): meno docili che in passato

Oroscopo Bilancia di domani 14 marzo: umore

Con la Luna in Ariete, sosta nel vostro settore delle relazioni, potrebbe essere impossibile evitare una discussione. Cosa, è noto, che il vostro segno detesta. Tuttavia è così che avrete una migliore immagine di voi stessi, maggiore autostima. Per una volta andrete oltre la tendenza di voler sistemare le cose a tutti i costi e troverete invece gli argomenti giusti per calmare le acque.

Sarete soddisfatti di voi, dei progressi che avete fatto: non siete più docili come in passato. Su un altro piano: lo spirito d’iniziativa è decuplicato e movimenterete piacevolmente la vita sociale, anche online.

Oroscopo Bilancia di domani 14 marzo: amore

In coppia: la relazione procede alla grande, c’è romanticismo, insieme vi sentite appagati.

Soli: attraenti, simpatici, nessuno potrà resistervi! E se in programma c’è un appuntamento andrà benissimo.