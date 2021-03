Oroscopo Bilancia domani 17 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Bilancia

Oroscopo di domani 17 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): bisogno di privacy

Oroscopo Bilancia di domani 17 marzo: umore

Una giornata per conto vostro non farà alcun male. Prima di entrare in azione, avete bisogno di spazio, privacy per riflettere. In caso contrario, scatterete come molle. Forse siete inquieti per motivi di denaro ed è pur vero che la situazione attuale non è formidabile. Ma tenete presente che le belle vibrazioni di Giove in Acquario, vi permetteranno di migliorare il lavoro e a seguire anche le finanze.

Anche nel lavoro, con Sole, Mercurio, Venere e Nettuno in Pesci, per oggi cercate di imprimere a questo mercoledì un ritmo lento. Può essere sicuramente più utile che svolgere qualsiasi impegno sull’onda della fretta.

Oroscopo Bilancia di domani 17 marzo: amore

In coppia: avete la sensazione di essere trasparenti agli occhi del partner, vorreste più attenzioni. Rassicuratevi, ve le darà.

Soli: non è giornata d’incontri ma quella di rilassarvi, di ritrovare un po’ di buonumore!