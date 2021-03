Oroscopo Bilancia domani 19 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani venerdì e le previsioni per il segno della Bilancia

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 19 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): muovetevi in nuovi ambienti

Oroscopo Bilancia di domani 19 marzo: umore

La congiunzione Luna-Marte in Gemelli potrebbe scatenare entusiasmo riguardo un progetto, un’idea o un argomento. Sentite una bella esplosione di energie e dovete impegnarle: vietato rinchiudervi, agite con spontaneità, muovetevi in nuovi ambienti.

Se nel lavoro dovessero esserci delle polemiche con un collega, tenete presente prima di tutto le vostre esigenze, è noto che avete la tendenza a pensare prima agli altri. Di cosa avete bisogno per portare a termine il vostro lavoro? Fatevi valere e vi sentirete sicuramente meglio. La bilancia pende a vostro favore.

Oroscopo Bilancia di domani 19 marzo: amore

In coppia: il desiderio c’è tutto ma forse avete qualche difficoltà a comunicare con il partner.

Soli: fascino, potere di seduzione al top vi rendono irresistibili. In ogni caso non eccedete in disinvoltura.