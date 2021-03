Oroscopo Bilancia domani 6 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Bilancia

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 6 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): si aprono nuovi orizzonti

Oroscopo Bilancia di domani 6 marzo: umore

Lavoro o quotidiano, nelle prossime settimane, le conversazioni potrebbero aprire la strada a una maggiore cooperazione. Prendere del tempo per capire il punto di vista di un’altra persona può consentire di procedere agevolmente, con minori possibilità di trovarvi alle prese con piccoli problemi. E’ una giornata serena, tranquilla ma voi avete bisogno di movimento, tuttavia cercate di non sprecare energie nuotando controcorrente come i salmoni.

In ogni caso, sentite che si stanno aprendo nuovi orizzonti: nella professione vi siete impegnati e ora raccoglierete i frutti. Ciò che desiderate ha tutte le possibilità di concretizzarsi.

Oroscopo Bilancia di domani 6 marzo: amore

In coppia: ottimismo, dialogo eccellente e buonumore! Evitate che subentri un po’ di inquietudine fuori luogo.

Soli: ansiosi senza un vero perché, se vi piace una persona chiedete consigli a tante persone. Non lasciatevi influenzare.