Oroscopo Bilancia domani 8 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Bilancia

Oroscopo di domani 8 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una proposta inattesa

Oroscopo Bilancia di domani 8 marzo: umore

La Luna in Capricorno odierna vi spinge a impegnare le energie sulle questioni domestiche e familiari. Potreste aver voglia di ribellarvi. E’ momento di smettere di essere troppo altruisti e iniziare a dire dei no. Cercate di pensare anche a voi stessi, al vostro benessere.

Detto questo, nonostante siate sovraccarichi di lavoro, abbiate parecchi impegni quotidiani, sarà una bella settimana, le conversazioni saranno molto produttive. Non è escluso arrivi una proposta inattesa, soprattutto tra martedì e mercoledì. Ma non finisce qui: il Novilunio di sabato sarà positivo sul fronte lavoro o per una vostra creazione.

Oroscopo Bilancia di domani 8 marzo: amore

In coppia: il partner potrebbe essere preoccupato e voi saprete rassicurarlo in modo meraviglioso.

Soli: avete trilioni di possibilità che Cupido oggi scocchi la freccia. E voi sarete pronti a lanciarvi in una nuova storia.