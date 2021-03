Oroscopo Bilancia domani 9 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Bilancia

Oroscopo di domani 9 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): credere in voi stessi

Oroscopo Bilancia di domani 9 marzo: umore

Con Marte in Gemelli avete la possibilità di realizzare i vostri progetti, l’importante è che crediate in voi stessi. Vedrete che le porte si apriranno come per magia! E’ un eccellente martedì, potrebbero arrivare bei complimenti anche se voi avrete la sensazione che vi stiano adulando. Vi chiederete se le persone siano davvero sincere e disinteressate.

Sarebbe un errore ritenere automaticamente che stiano cercando di manipolarvi per ottenere qualcosa. Più in generale, in questi due giorni controllare tutto può essere un inutile dispendio di energie. Seguire la corrente consentirà alle situazioni di svolgersi in modo naturale.

Oroscopo Bilancia di domani 9 marzo: amore

In coppia: è la giornata ideale per trovare dei compromessi e rendere dunque più armoniosa la relazione.

Soli: negli affari di cuore c’è un dolce risveglio: martedì ottimo per stringere nuove conoscenze!