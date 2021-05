Oroscopo Bilancia Domenica 2 Maggio, Oroscopo Acquario domenica 2 maggio 2021, Oroscopo Gemelli 2 Maggio 2021

Oroscopo 2 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): alla ricerca della verità



Oroscopo Gemelli domani Domenica 2 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di Domenica 2 di Maggio per il segno dei Gemelli?

L’aspetto positivo tra Mercurio e Plutone, indica che affronterete le emozioni, sarete sinceri con voi stessi, più di quanto abbiate fatto fino a oggi. E andare alla ricerca della verità vi farà un gran bene, soprattutto se da un po’ di tempo siete in fase di negazione riguardo a una questione.

Accettare e accogliere ciò che sta accadendo può essere d’aiuto a mollare la situazione una volta per tutte. Se vi ha messo a lungo sotto pressione meritate un po’ di sollievo.

Previsioni Oroscopo Gemelli di domani domenica 2 maggio: amore

In coppia: in vista ci sono dei progetti importanti: potreste decidere di cambiare abitazione o avere un bebè.

Soli: partirete alla conquista dell’amore, il radar interiore capterà tutte le possibilità e farete una conquista.

Oroscopo 2 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): risanare qualche ferita

Oroscopo Bilancia di domenica 2 maggio: umore

Con la Luna in Capricorno dovrete gestire emozioni intense riguardo la casa, la famiglia. Con le persone care potrebbero esserci delle conversazioni sincere, mirate eventualmente a risanare qualche ferita. Più in generale è noto che il vostro segno tende a cambiare atteggiamento in base alle persone che ha di fronte: per legare con loro oppure per far sentire rilassati gli altri.

Anche se ciò può portare una relazione nella giusta direzione, al contempo potrebbe soffocare la vostra individualità. Oggi dovete dire la vostra, anche se a qualcuno non piacerà. Siate voi stessi.

Oroscopo Bilancia di domenica 2 maggio: amore

In coppia: con il partner potreste parlare di questioni importanti così da mettere una pietra sul passato.

Soli: un flirt potrebbe prendere una piega ben più intensa e voi d’altra parte avete voglia di impegnarvi.

Oroscopo 2 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): affrontare una situazione del passato

Oroscopo Acquario di domenica 2 maggio: umore

E’ una domenica in cui il buon aspetto tra Mercurio e Plutone potrebbe farvi aprire gli occhi su una situazione del passato che avete preferito ignorare. Tuttavia, sapete che è esistita, forse ne avete persino sofferto ma l’avete archiviata in un angolo della mente.

A distanza di qualche tempo, nonostante l’abbiate rimossa, ora riemerge attraverso un’altra situazione, forse in modo diverso, ma vi permetterà di metterci mano e affrontarla definitivamente. Una volta messo ordine interiormente sarete liberi da eventuali tensioni e rimpianto.

Oroscopo Acquario domenica di domenica 2 maggio: amore

In coppia: è il partner a essere freddo nei vostri confronti oppure siete di malumore? Vi ponete mille domande ma fareste meglio a parlarne.

Soli: una bella amicizia potrebbe trasformarsi in una storia sincera, con sentimenti teneri. Fate il punto per conto vostro.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: no alle polemiche inutili

TORO: creare un’atmosfera distesa

CANCRO: liberarvi da un peso

LEONE: contare solo su voi stessi

VERGINE: sfruttare le opportunità

SCORPIONE: mollare i pensieri negativi

SAGITTARIO: cercate di essere comprensivi

CAPRICORNO: ai blocchi di partenza

PESCI: guardare la realtà