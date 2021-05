Oroscopo Bilancia lunedì 3 Maggio, Oroscopo Acquario lunedì 3 maggio 2021, Oroscopo Gemelli 3 Maggio 2021

Oroscopo 3 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): nuovi contatti



Oroscopo Gemelli domani lunedì 3 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di Lunedì 3 Maggio per il segno dei Gemelli?

Premere l’acceleratore per raggiungere un obbiettivo oggi può rivelarsi controproducente. Rallentate il ritmo e rispettate i limiti di chi vi circonda, compresi i vostri. Essere moderati sarà d’aiuto a godere delle belle opportunità finanziarie o lavorative che arriveranno in questa giornata.

La Luna in Acquario odierno è foriera di ottime possibilità: occhi aperti su ciò che accade intorno a voi. L’atmosfera promette belle conversazioni, nuovi contatti e nuove soluzioni a eventuali problemi che avete in corso.

Previsioni Oroscopo Gemelli di domani lunedì 3 maggio: amore

In coppia: lavorare parecchio ma bene ma non al punto da trascurare il partner. Dedicate più tempo alla dolce metà!

Soli: sarete meno rigidi e più disposti ad avvicinarvi a una persona che vi corteggia da tempo.

Oroscopo 3 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): decisioni radicali

Oroscopo Bilancia di lunedì 3 maggio: umore

E’ un lunedì in cui, dopo averci pensato a lungo, prenderete delle decisioni radicali. In questo momento avete bisogno di azioni concrete, di superare voi stessi! Occhio invece al desiderio di fare grandi promesse per rendere felice una persona e mostrare solidarietà: mantenete le cose in un ambito realistico.

Nel lavoro, tenete presente che potrete contare sulle relazioni che avete stretto: saranno pronte a spalleggiarvi efficacemente, dare quella mano di cui avete bisogno per raggiungere il successo.

Oroscopo Bilancia di lunedì 3 maggio: amore

In coppia: evitate la tentazione di comportarvi come se foste proprietari del partner. No alla gelosia e alla possessività esagerate!

Soli: c’è la possibilità che darete il via a una romantica storia online. Andate a vedere dove vi porta!

Oroscopo 3 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): le emozioni prendono il sopravvento

Oroscopo Acquario di lunedì 3 maggio: umore

La Luna nel vostro segno forma delle dissonanze. Per oggi evitate di prendere decisioni importanti seguendo l’istinto e prima di intraprendere qualcosa di nuovo cercate di portare a termine ciò che avete iniziato. I transiti scatenano nervosismo, le emozioni potrebbero prendere il sopravvento e intorno a voi rischiate di creare un’atmosfera agitata.

Rimandate le conversazioni significative a quando vi sentirete più tranquilli e impegnate invece le energie in uno sport, nell’esercizio fisico.

Oroscopo Acquario domenica di lunedì 3 maggio: amore

In coppia: evitate di rimanere fermi sulle vostre posizioni: ascoltate il partner, ne avete tutto da guadagnare.

Soli: una persona sarà in grado di abbattere le vostre barriere, reali o immaginarie, e insieme darete il via a una nuova storia.

