Oroscopo Bilancia Mercoledì 5 Maggio, Oroscopo Acquario mercoledì 5 maggio 2021, Oroscopo Gemelli 5 Maggio 2021

Oroscopo 5 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): pronti a mollare il passato



Oroscopo Gemelli domani mercoledì 5 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di Mercoledì 5 Maggio per il segno dei Gemelli?

Mercurio, vostro pianeta governatore, fino all’11 luglio sosterà in Gemelli: sarete più arguti e curiosi che mai, in ottima forma quando dovrete concludere accordi, fare nuove scoperte e stupirete tutti con il vostro eloquio, ciò che direte avrà un forte impatto e chi vi circonda vi troverà particolarmente affascinanti.

Dopo un periodo di relativa riflessione e forse di indecisione, il transito porta più chiarezza nella vostra vita. Siete pronti a lasciare il passato alle spalle e avete molte nuove idee per il futuro.

Previsioni Oroscopo Gemelli di domani mercoledì 5 maggio: amore

In coppia: bella immaginazione e belle idee per riaccendere il fuoco della passione. Serata molto hot!

Soli: un incontro vi emozionerà e capirete immediatamente che non si tratta di un fuoco di paglia!

Oroscopo 5 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): pensare fuori dagli schemi

Oroscopo Bilancia di mercoledì 5 maggio: umore

Con Mercurio in Gemelli, fino all’11 luglio, rimuginerete di meno e avrete una visione più ampia delle situazioni. Nel corso del transito, idee o opinioni, vi esprimerete liberamente ed è un buon momento per apprendere e ampliare i vostri interessi.

Più in generale, pensare fuori dagli schemi sarà d’aiuto a trovare qualsiasi soluzione, vedrete possibilità che prima vi sfuggivano. Per oggi, visto che Marte in Cancro continua la sosta nel vostro settore delle ambizioni potreste avere più responsabilità da gestire, o potreste scegliere di svolgere compiti extra.

Oroscopo Bilancia di mercoledì 5 maggio: amore

In coppia: più innamorati che mai del partner e insieme assaporate totalmente le gioie della vita a due!

Soli: fascino al top, avete l’effetto calamita e potete conquistare, se volete, in un batter di ciglia.

Oroscopo 5 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): il risveglio della motivazione

Oroscopo Acquario di mercoledì 5 maggio: umore

Mercurio in Gemelli, fino all’11 luglio, è in buon aspetto con il vostro segno: ovunque sarete ascoltati con attenzione, le vostre parole varranno oro e i vostri consigli saranno seguiti alla lettera. A livello mentale, avrete la possibilità di brillare, distinguervi dalla massa e sarete orgogliosi di voi stessi.

Il pianeta risveglia la motivazione, dopo un periodo di impasse o mancanza di chiarezza avrete voglia di raggiungere i vostri obbiettivi, concretizzare idee e progetti. Preparatevi alla crescita personale e professionale.

Oroscopo Acquario di mercoledì 5 maggio: amore

In coppia: nella relazione circola un po’ di freddezza, la tenerezza è assente ma volendo, potrete ritrovare l’armonia.

Soli: una persona potrebbe corteggiarvi e voi perdere la testa ma occhio a fidarvi delle apparenze, alle bugie…

