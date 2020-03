Oroscopo Cancro 1 aprile 2020. Caterina Galloni: empatici

Oroscopo del 1 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): empatici.

La Luna nel vostro segno oggi forma solo buoni aspetti: sarete particolarmente intuitivi, l’immaginazione sarà al top e in più, sarete molto empatici con le persone care.

I loro problemi vi toccheranno più del solito e avrete voglia di correre in loro soccorso. Potrete farlo attraverso dei buoni consigli: se chiederanno la vostra opinione non esitate a esprimerla. Amore: in coppia, la voglia è quella di ripartire da zero, vivere un cambiamento. Soli: non vi sentite pronti a vivere una storia. In testa avete ben altre preoccupazioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com