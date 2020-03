Oroscopo Cancro 11 marzo 2020. Caterina Galloni: mostrare indifferenza

Oroscopo del 11 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): mostrare indifferenza.

Con la Luna in Bilancia in dissonanza con Marte, avrete la sensazione che una persona vi provochi, che tenti di farvi arrabbiare. E non sbagliate, ma non reagirete e mostrerete indifferenza. La persona in questione sa bene fino a che punto potete essere reattivi, scattare come molle e lo fa apposta per destabilizzarvi.

Ma non siete nati ieri e troverete sicuramente il modo di rinviare le vibrazioni negative a chi le ha “emesse”. Amore: in coppia, l’eros sembra addormentato, cercate di rianimarlo! Soli: il desiderio di una storia è forte, se vi piace una persona seguite la voce del cuore!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com