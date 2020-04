Oroscopo Cancro 12 aprile 2020. Caterina Galloni: controllo delle emozioni

Oroscopo del 12 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): controllo delle emozioni.

L’armonia tra Mercurio in Ariete e Saturno in Acquario, annuncia che farete sforzi notevoli per controllare le emozioni ma soprattutto gli imprevedibili sbalzi d’umore. Difficili da vivere per voi e per chi vi è accanto perché non si sa mai quale stato d’animo avrete.

Ma dato il buon aspetto tra i pianeti l’umore sarà stabile. Detto questo, è una giornata in cui potrete trovare l’ispirazione giusta per trovare le soluzioni giuste ai problemi riguardanti la vita personale o domestica.

Amore: in coppia, sembra che il partner abbia bisogno di più attenzioni. Cercate di dare una rinnovata alla relazione. Soli: con una nuova conoscenza, evitate di bruciare le tappe.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com