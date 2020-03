Oroscopo Cancro 15 marzo 2020. Caterina Galloni: pensare positivo

Oroscopo del 15 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): pensare positivo.

La Luna in Sagittario è in dissonanza con Nettuno, potreste avere la sensazione di sconfitta, il che potrebbe minare i vostri sforzi futuri. Non soffermatevi su eventuali errori commessi poiché non sarà d’aiuto e al contrario, prendete in considerazione le cose positive, tutto ciò in cui avte ottenuto la riuscita così da rimpolpare l’autostima.

Se potete, cercate di trascorrere la giornata in buona compagnia – è sufficiente anche qualche telefonata – e vi sentirete meglio. Amore: in coppia, attenzione a ciò che dite, oggi rischiate di ferire il partner. Soli: i pianeti vi rendono intraprendenti e oggi potreste riattivare una “storiella” del passato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com