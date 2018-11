Oroscopo Cancro domani 15 novembre 2018. Caterina Galloni: la situazione in pugno...

Oroscopo del 15 novembre 2018 per i nati sotto il segno del Cancro: la situazione in pugno…

Marte entra in Pesci, fino al 31 dicembre, e per il vostro segno è un ottimo transito. Avrete splendide energie, vi supererete e farete il doppio degli altri. Un buon modo per farvi notare, sicuro, ma a qualcuno potrebbe dare fastidio… In ogni caso sarete più ottimisti, coraggiosi e determinati che mai, pronti a vivere nuove avventure ed esperienze anche sul piano lavorativo. Non è escluso che qualche Cancro decida di avviare un’attività in proprio. Potrebbero, in generale, esserci dei piccoli problemi ma con questo passaggio avrete la situazione in pugno.

Il Cancro nel 2018

E’ un anno che non passerà inosservato: grazie a Giove in Scorpione, sarete sempre ottimisti, intraprendenti, socievoli, come non accadeva da tempo! Affronterete eventuali piccoli problemi con un piglio completamente diverso. Nel lavoro potrebbe esserci una svolta, cambiare direzione ma il cammino è positivo! E’ un anno perfetto per accettare una proposta di lavoro o inserirvi in un team; abbracciate le novità, rinnovare è la parola chiave dell’anno! Non solo, chi teme di perdere il posto, uscirà dalla crisi… E, notizia molto positiva, il denaro non sarà un problema, vi consentirà di migliorare lo stile di vita. L’amore: il 2018 vi spinge a realizzare parecchi progetti e molti Cancro diranno il dolce “sì” dando maggiore stabilità alla coppia. Con la persona amata ci sarà un tenero riavvicinamento o, se siete in crisi, punterete al dialogo per trovare la soluzione ai vostri problemi. Soli? Non per molto: l’incontrone con l’anima gemella metterà uno stop definitivo alla solitudine. La forma psicofisica sarà al top per tutto l’anno e grazie, probabilmente, anche ad alcuni viaggetti che vi concederete per rilassarvi.