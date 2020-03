Oroscopo Cancro 17 marzo 2020. Caterina Galloni: buone notizie

Oroscopo del 17 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): buone notizie.

Mercurio in Pesci per voi è un transito positivo: nell’arco di una settimana, a partire da oggi, potreste avere buone notizie riguardo a una richiesta che avete fatto qualche tempo fa. Avete inoltre una potente energia che vi mette in grado di risolvere i problemi – in particolare nelle relazioni – e ottenere ottimi risultati. Potreste infine trarre divertimento a elaborare nuovi progetti, dare al lavoro la vostra impronta personale.

Amore: in coppia, l’armonia dipende dal vostro stato d’animo ma evitate discussioni per delle sciocchezze. Soli: al momento non avete intenzione di vivere avventure fugaci, siete in attesa del Grande Amore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com