Oroscopo Cancro 18 aprile 2020. Caterina Galloni: l’uscita di sicurezza

Oroscopo del 18 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): l’uscita di sicurezza.

La Luna in Pesci è in armonia con il vostro segno e oggi sarete soddisfatti di tutto. Alcuni Cancro perché, seppure in casa, troveranno il modo di distrarsi mentre altri dispongono di un balcone, un giardino: una piccola oasi di pace all’aria aperta.

E in questo momento non avere spazio sufficiente può rappresentare un problema. Ma l’immaginazione, per fortuna, è la vostra uscita di sicurezza e vi aiuterà a vivere meglio la situazione.

Amore: in coppia, la relazione vi appaga totalmente, avete occhi solo per il partner! Soli: pronti a scovare la persona giusta e, dopo una lunga attesa, oggi potreste conoscerla. La pazienza ripaga sempre.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com