Oroscopo Cancro 19 aprile 2020. Caterina Galloni: più aperti alle novità

Oroscopo del 19 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): più aperti alle novità.

L’arrivo del Sole in Toro, al vostro segno annuncia un periodo positivo nel settore delle amicizie, delle speranze. Il transito vi rende più disponibili, aperti agli altri (amici e familiari) e alle novità.

Tenderete comunque a circondarvi – per ora virtualmente – di persone in sintonia con il vostro modo di essere più autentico. È un buon momento per condividere il vostro talento o il know-how con i vostri contatti.

Amore: in coppia, le decisioni si prendono in due e oggi siete d’accordo su tutto. L’amore è solido! Soli: tante energie e desiderio di incontrare la persona giusta. Vi darete un gran da fare (on line).

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com