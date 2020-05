Oroscopo Cancro 19 maggio 2020. Caterina Galloni: sognare il futuro

Oroscopo del 19 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): sognare il futuro.

La tendenza odierna è quella di fare il passo più lungo della gamba. Non è il momento di mettere altra carne al fuoco. Siete insoddisfatti?

Forse il lavoro è noioso, vi deprime. In questo caso vi è concesso di sognare progetti futuri, obbiettivi entusiasmanti che vi tireranno su.

Amore: in coppia, qualcosa vi rende insicuri. Soli: non è la giornata ideale per fare nuovi incontri.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com