Oroscopo Cancro 2 aprile 2020. Caterina Galloni: giornata poco serena

Oroscopo del 2 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): giornata poco serena.

La giornata non è proprio serena: l’atteggiamento di una persona non vi piacerà poiché tenterà di dettare legge. Vi arrabbierete e non a torto: non c’è alcuna ragione di accettare il suo comportamento da caporale di giornata.

In ogni caso, se dovesse esserci un tentativo di conciliazione, non rifiutate automaticamente ciò che vi proporrà per sistemare le cose. Amore: in coppia, l’umore non è al top ma ugualmente proverete il desiderio di regalare delle attenzioni al partner. Soli: per conquistare – probabilmente online o al telefono – oggi non sarete avari di complimenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com