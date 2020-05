Oroscopo Cancro 20 maggio 2020. Caterina Galloni: questioni in sospeso

Oroscopo del 20 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): questioni in sospeso.

Il Sole in Gemelli. Periodo in cui potreste innervosirvi per piccoli dettagli, piccole debolezze di chi vi circonda che faticate ad accettare.

Cercate di risolvere questioni lasciate in sospeso. Il prossimo mese il Sole entra nel vostro segno e dovete esser pronti. Segnerà una nuova fase.

Amore: in coppia, circola un po’ d’insoddisfazione. Soli: dubbi, domande, contrarietà. Pensate positivo!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com