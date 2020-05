Oroscopo Cancro 21 maggio 2020. Caterina Galloni: l’amicizia

Oroscopo del 21 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): l’amicizia.

Amicizia e solidarietà reciproca al centro della scena. Se un amico ha bisogno di una mano, muovetevi con generosità. Ve ne sarà riconoscente.

E in caso di bisogno, sarà il primo a correre in vostro soccorso. Su un altro piano: sarà indispensabile tener testa a una persona. Non mollate.

Amore: in coppia, circola tanta tenerezza. Soli: avete tanti progetti per la serata ma li metterete in atto?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com