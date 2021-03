Oroscopo Cancro 21 marzo 2021: oroscopo Cancro 21 marzo amore, umore, soldi e salute

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 21 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): farete dei progressi

Oroscopo Cancro 21 marzo: umore

La Luna nel vostro segno potrebbe mettervi di fronte a decisione: portare avanti un progetto o mollarlo e passare ad altro. Tuttavia visto che la Luna è in dissonanza con Venere-Sole in Ariete, se sarete disposti a fare il grande passo, le cose andranno bene. L’arrivo di Venere in Ariete farà inoltre arrivare le persone giuste nonché le opportunità nella vostra cerchia.

Fino al 14 aprile, potrete apportare cambiamenti positivi nella vostra vita. Quali sono i vostri obbiettivi più urgenti? E’ il momento di dare loro la priorità poiché sarà più facile fare dei progressi. Sfruttate questo transito nella carriera: si verifica una sola volta all’anno.

Oroscopo Cancro 21 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: desiderio impellente, vitale, di amare ed essere amati. Alcuni Cancro si sentiranno appagati e altri un po’ frustrati. Dipende dalla vostra attuale situazione.

Soli: è possibile che una persona rimandi un appuntamento. Non ve la prendete, andrà meglio la prossima volta.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: una dose doppia di fortuna

TORO: pensare al vostro benessere

GEMELLI: in una posizione di forza

LEONE: affascinanti e ottimisti

VERGINE: Sollievo nel settore finanze

BILANCIA: ora tocca a voi ricevere

SCORPIONE: ciao stress, tornate a respirare

SAGITTARIO: interessi e hobby divertenti

CAPRICORNO: Sollievo allo stress emotivo

ACQUARIO: arrivano buone notizie

PESCI: Venere vi fa guadagnare di più