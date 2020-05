Oroscopo Cancro 22 maggio 2020. Caterina Galloni: mille domande

Oroscopo del 22 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): mille domande.

Il Novilunio in Gemelli per voi non è il top. Anche se avete in mano le carte vincenti, potreste mancare di fiducia in voi stessi, insicuri.

Di fronte alle decisioni, esitate e vi ponete mille domande. Praticare yoga o meditazione potrebbero contribuire alla tranquillità della mente.

Amore: soli, ottimismo e buonumore vi permettono di conquistare. In coppia: c’è una splendida complicità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com