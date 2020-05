Oroscopo Cancro 23 maggio 2020. Caterina Galloni: inquieti

Oroscopo del 23 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): inquieti.

Nonostante siate sicuri di voi, evitate di fare promesse. Non potendole mantenere, in seguito potreste trovarvi in una posizione imbarazzante.

Cercate inoltre di frenare l’immaginazione. L’inquietudine gioca brutti scherzi e tendete a ingigantire anche delle piccole cose. Relax, riposate.

Amore: in coppia, voi siete interiormente agitati. Occhio alle liti. Soli: permalosi, non è giornata d’incontri.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com