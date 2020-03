Oroscopo Cancro 25 marzo 2020. Caterina Galloni: risentire un vecchio amico

Oroscopo del 25 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): risentire un vecchio amico.

Venere in Toro, fino al 3 aprile, vi invia belle vibrazioni soprattutto nel settore delle amicizie. Potreste risentire una persona persa di vista e potrebbe trattarsi un/a amico/a di vecchia data e sarete felici di fare una chiacchierata.

Ma il transito può anche segnalare che in mente avete un progetto divertente con il partner che attuerete una volta concluso l’isolamento. Prendete, inoltre, questa pausa forzata come un’opportunità per capire come migliorare la vostra attività o la reputazione.

Amore: soli, la voglia di comunicare con la persona che vi attrae è forte ma rischiate di essere invadenti. In coppia: come detto, per mostrare il vostro affetto, potreste fare un progetto con la dolce metà.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com