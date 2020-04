Oroscopo Cancro 28 aprile 2020. Caterina Galloni: più determinati

Oroscopo del 28 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): più determinati.

Ottime conversazioni con gli amici.

Nasceranno belle idee.

Sarete più positivi.

Più determinati.

Motivati a raggiungere gli obbiettivi.

Potreste imboccare una nuova direzione.

Avete in corso una trattativa?

Potrebbe essere necessario rimandare.

A quando le discussioni saranno più concrete.

Amore: in coppia, dite no alle liti.

Soli: Nuove conoscenze.

Vietato partire in quarta.

Oroscopo 2020 del CANCRO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Capitani coraggiosi!

Nel 2020 sarete al timone.

Stabilirete la rotta,i tempi di navigazione e in quale porto arrivare.

Di sicuro, data la voglia che avrete di raggiungere alcuni obbiettivi e questo senso di rinnovata libertà, sarà un anno dai ritmi serrati.

Certo, l’autonomia vi chiederà un prezzo da pagare, le acque in cui navigherete – lavoro o vita personale – non saranno sempre tranquille.

E ciò a causa della presenza di Giove, Saturno e Plutone in Capricorno ma grazie al buon aspetto di Urano in Toro manterrete la fiducia in voi stessi, sarete pronti ad affrontare qualsiasi sfida e avrete una nuova visione della vita!

Lavoro: molto determinati e coraggiosi, approfitterete di qualsiasi opportunità per raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore e troverete metodi nuovi, originali.

Se siete dipendenti, potrebbe esserci un aumento di stipendio, una promozione e se cercate un impiego entro la fine del 2020 lo troverete!

Chi svolge un’attività in proprio avrà belle soddisfazioni. Tutti, più in generale, stabilizzerete la vostra situazione.

Denaro: è un anno positivo ma voi sarete molto cauti, soprattutto in primavera controllerete con rigore le spese ed è così che riuscirete a mettere da parte del denaro che vi farà sentire più sicuri.

Non è escluso che da un hobby riusciate a trarre dei guadagni extra.

Amore: negli affari di cuore sarà un anno importantissimo.

Alcuni Cancro chiuderanno definitivamente una storia e ne inizieranno un’altra più gratificante.

Chi invece vive una relazione appagante, sarà più romantico che mai e il partner apprezzerà.

Soli, è un anno decisivo per trovare l’amore!

La cosa importante è che ancor prima vi chiediate cosa volete da una relazione.

Una volta capito, uscite dal guscio! Chissà potreste scoprire che l’anima gemella è un amico/a che frequentate da tempo.

Salute: splendida forma per tutto l’anno, autunno a parte in cui potreste risentire del cambiamento di stagione.

Sarete pieni di entusiasmo, ottimisti, attivi e ciò incide positivamente sulla forma psicofisica.

Unica accortezza: occhio all’inattività – in particolare a luglio – poiché rallenta il metabolismo e potrebbe causare dei problemi.

Praticate sport, esercizio fisico – senza ovviamente esagerare – e all’occorrenza, seguite una dieta sana.