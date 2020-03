Oroscopo Cancro 28 marzo 2020. Caterina Galloni: il sostegno di un amico

Oroscopo del 28 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): il sostegno di un amico.

La Luna in Toro odierna è in buon aspetto con Venere, Giove e Plutone: un amico/a potrebbe rivelarsi un grande sostegno, vi sentirete compresi. Per cui non esitate a parlare, esprimete le vostre emozioni!

Oltretutto potrebbe essere che vi voglia aiutare e farvi una proposta che vi farà sentire meno sopraffatti dalla situazione che vivete in questo momento, come tutti d’altra parte.

Amore: in coppia, la routine uccide la sensualità, cercate di attizzare la passione! Soli: dovete ritrovare fiducia in voi stessi e negli altri: senza questa tappa la vita sentimentale non cambia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com