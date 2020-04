Oroscopo Cancro 29 aprile 2020. Caterina Galloni: sognare

Oroscopo del 29 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): sognare.

La Luna sosta nel vostro segno.

E’ in buon aspetto con Nettuno.

Potreste desiderare qualcosa.

Tuttavia difficile da ottenere.

Per oggi accontentatevi di sognare.

Prossimamente incontrerete la persona giusta.

Quella che vi darà una mano a concretizzare.

In generale, parlate in modo chiaro.

In particolare nel lavoro.

Non saltate alle conclusioni.

Meglio ascoltare.

Amore: in coppia, bella atmosfera.

Dolcezza e tenerezza.

Soli: voglia di novità.

E siete molto intraprendenti.

Darete il via a nuovi contatti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 2020 del CANCRO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Capitani coraggiosi!

Nel 2020 sarete al timone.

Stabilirete la rotta,i tempi di navigazione e in quale porto arrivare.

Di sicuro, data la voglia che avrete di raggiungere alcuni obbiettivi e questo senso di rinnovata libertà, sarà un anno dai ritmi serrati.

Certo, l’autonomia vi chiederà un prezzo da pagare, le acque in cui navigherete – lavoro o vita personale – non saranno sempre tranquille.

E ciò a causa della presenza di Giove, Saturno e Plutone in Capricorno ma grazie al buon aspetto di Urano in Toro manterrete la fiducia in voi stessi, sarete pronti ad affrontare qualsiasi sfida e avrete una nuova visione della vita!

Lavoro: molto determinati e coraggiosi, approfitterete di qualsiasi opportunità per raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore e troverete metodi nuovi, originali.

Se siete dipendenti, potrebbe esserci un aumento di stipendio, una promozione e se cercate un impiego entro la fine del 2020 lo troverete!

Chi svolge un’attività in proprio avrà belle soddisfazioni. Tutti, più in generale, stabilizzerete la vostra situazione.

Denaro: è un anno positivo ma voi sarete molto cauti, soprattutto in primavera controllerete con rigore le spese ed è così che riuscirete a mettere da parte del denaro che vi farà sentire più sicuri.

Non è escluso che da un hobby riusciate a trarre dei guadagni extra.

Amore: negli affari di cuore sarà un anno importantissimo.

Alcuni Cancro chiuderanno definitivamente una storia e ne inizieranno un’altra più gratificante.

Chi invece vive una relazione appagante, sarà più romantico che mai e il partner apprezzerà.

Soli, è un anno decisivo per trovare l’amore!

La cosa importante è che ancor prima vi chiediate cosa volete da una relazione.

Una volta capito, uscite dal guscio! Chissà potreste scoprire che l’anima gemella è un amico/a che frequentate da tempo.

Salute: splendida forma per tutto l’anno, autunno a parte in cui potreste risentire del cambiamento di stagione.

Sarete pieni di entusiasmo, ottimisti, attivi e ciò incide positivamente sulla forma psicofisica.

Unica accortezza: occhio all’inattività – in particolare a luglio – poiché rallenta il metabolismo e potrebbe causare dei problemi.

Praticate sport, esercizio fisico – senza ovviamente esagerare – e all’occorrenza, seguite una dieta sana.