Oroscopo Cancro 29 febbraio 2020. Caterina Galloni: fare di testa vostra

Oroscopo del 29 febbraio 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): fare di testa vostra.

La Luna in Toro sosta nel settore delle relazioni, delle amicizie. Potreste pensare che seguire, senza commentare, i programmi degli altri sia la cosa migliore.Ma è davvero ciò che volete?

Probabilmente no e vorreste andare in una direzione diversa da quella proposta dagli amici o dai familiari. Tranquilli, non rimarrete soli anzi, potreste scoprire che ovunque andrete gli altri vi seguiranno!

Amore: in coppia, eventuali dubbi svaniscono e con il partner ritorna la fiducia. Soli: avete belle energie, zero paura d’amare: l’atteggiamento migliore per dare il via a una bella storia!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com