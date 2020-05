Oroscopo Cancro 29 maggio 2020. Caterina Galloni: la saggezza

Oroscopo del 29 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): la saggezza.

E’ un momento positivo per attingere all’esperienza, alla saggezza e applicarle in modo positivo sia nel lavoro che nella vita personale.

Avete inoltre idee brillanti. Forse non non sarà possibile concretizzarle immediatamente. Per non dimenticarle, scrivetele. Così da ritrovarle.

Amore: in coppia, eccellenti momenti con il partner. Soli: brillate, siete aperti, tutti vi apprezzano e conquistate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com