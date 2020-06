Oroscopo Cancro 4 giugno 2020. Caterina Galloni: parlare a ruota libera

Oroscopo del 4 giugno 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): parlare a ruota libera.

L’emotività oggi potrebbe prendere il sopravvento quando meno ve l’aspettate. Ma tra chi vi circonda ci sono persone ipersensibili.

Che decidiate di scegliere attentamente le parole oppure di parlare a ruota libera e affrontarne le conseguenze, è tempo di un chiarimento.

Amore: in coppia, per capirvi non c’è bisogno di parlare. Soli: la pazienza di un/a pretendente vi farà cedere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com