Oroscopo Cancro di domani 5 gennaio 2019. Caterina Galloni: non chiedere agli altri…

Oroscopo del 5 gennaio 2019 per i nati sotto il segno del Cancro (22 giugno-22 luglio): non chiedere agli altri…

E’ possibile che ieri abbiate avuto una discussione o provato forti emozioni: oggi l’atmosfera si placherà, forse anche troppo. La giornata vi sembrerà noiosa oppure lo sarà chi vi circonda e voi, invece, avrete voglia di ridere, divertirvi, non pensare a niente di serio. Cercate di non chiedere agli altri ciò che, di fatto, siete in grado di offrirvi da soli!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Il Cancro nel 2019

Nel 2019 avrete l’ottimismo giusto per progredire e tornare a credere nei vostri sogni. Quattro i pianeti che vi guideranno nel corso dell’anno: Giove in Sagittario provvederà a mantenere alto il morale, Nettuno vi doterà di un’intuito stupefacente mentre Saturno e Plutone vi renderanno più esigenti rispetto alle amicizie o alle relazioni affettive o di lavoro. Il consiglio, invece è quello di essere meno rigidi riguardo alle aspettative nei confronti degli altri ma soprattutto di voi stessi. L’anno ha in serbo molte sorprese in diversi settori della vita per cui è importante che siate disponibili al cambiamento. Data la presenza di Urano in Ariete nei primi tre mesi dell’anno, in alcuni momenti avrete la sensazione di essere diretti nella direzione sbagliata, forse il periodo non sarà esattamente all’altezza delle aspettative ma non dovrete agitarvi: sono sciocchezze rispetto alle possibilità di successo professionale che vi riserva il 2019. Ma affinché il senso di soddisfazione duri a lungo, dovrete dar prova di determinazione e sul fronte amore, non temere di prendere decisioni importanti per mantenere la stabilità e l’armonia.

Il 2019 è un anno in cui è anche d’obbligo chiudere una storia affettiva impossibile o fonte di frustrazione…

Lavoro: se saprete equilibrare ambizioni e realtà – in particolare a gennaio, giugno e settembre – le cose andranno alla grande. Ci sono le condizioni ideali, soprattutto ad aprile, per mostrare di che cosa siete capaci e andare dritti dritti verso la riuscita, per alcuni di ottenere una promozione.

Denaro: potrebbero esserci alcuni imprevisti ma avrete pieno controllo del budget, saprete equilibrare in modo perfetto entrate e uscite.

Amore: in coppia non sarà sempre semplice: frustrazioni e quotidiano potrebbero appannare i sentimenti ma volendo, con un po’ di fantasia, potrete riaccendere la passione. Soli: nel corso dell’anno vi spetteranno parecchi incontri ma a essere significativi sono i mesi di luglio e dicembre: potrebbe nascere una relazione importante.

Salute: In gran forma per tutto l’anno, ogni tanto dovrete comunque ritagliare delle pause di relax, in particolare nei primi tre mesi dell’anno in cui la fatica si farà sentire.