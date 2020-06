Oroscopo Cancro 5 giugno 2020. Caterina Galloni: ciao ciao alla realtà

Oroscopo del 5 giugno 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): ciao ciao alla realtà.

Il Plenilunio, puntualmente, accentua la vostra già fervida immaginazione. Ciao ciao realtà vedrete la vita come vorreste che fosse. E perché no?

Dopotutto la fantasia a volte è di grande aiuto. L’importante è mantenere il pensiero positivo. In generale, prendete cura di voi, del benessere.

Amore: in coppia, sembra che il partner oggi non vi ascolti. Soli: occhio a dare il via a una relazione clandestina.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com