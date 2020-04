Oroscopo Cancro 6 aprile 2020. Caterina Galloni: aria di lite

Oroscopo del 6 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): aria di lite.

Un po’ più autoritari del solito per cui, se potete, cercate di controllare la permalosità. Se scatterete come molle è evidente che potreste attirare delle reazioni ribelli e la cosa degenerare in una litigata.

Non è escluso che abbiate bisogno di scatenare una discussione per mettere in chiaro alcune cose: in questo caso fate bene. Amore: soli, una persona che attrae vi darà prova del suo interesse (per ora solo a distanza). In coppia, farete di tutto per movimentare la routine e ci riuscirete, l’atmosfera sarà romantica e piccantina.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com