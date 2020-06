Oroscopo Cancro 6 giugno 2020. Caterina Galloni: ammettere le carenze

Oroscopo del 6 giugno 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): ammettere le carenze.

Riconoscere le vostre carenze può essere d’aiuto. Non c’è nulla di cui vergognarsi. Ognuno ha dei settori in cui eccelle e per altri non è così.

Ammetterlo, potrà rappresentare una svolta in una relazione di lavoro. E inoltre vi impedirà di logorarvi nel tentativo di vincere una sfida.

Amore: in coppia, con il partner siete soffocanti! Soli: non vi fiderete di una persona e avete ben ragione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com