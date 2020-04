Oroscopo Cancro 7 aprile 2020. Caterina Galloni: coccolatevi

Oroscopo del 7 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): coccolatevi!

Se le cose non vanno come previsto e siete tentati di fare qualcosa per sfogare la frustrazione, meglio ripensarci. La Luna in Bilancia indica che questo periodo di isolamento non è un tempo morto e dovreste coccolarvi, prendervi cura di voi stessi: il modo di vedere le cose cambierà in meglio!

Non è escluso, infine, che oggi riemerga improvvisamente un ricordo e scatenerà un po’ di nostalgia. Amore: in coppia, circola serenità, per vedervi contenti il partner è disposto a fare di tutto. Soli: le emozioni giocano qualche scherzetto, un momento ridete e un altro avete le lacrime agli occhi. Difficile, con questo stato d’animo che possiate iniziare una storia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com