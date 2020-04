Oroscopo Cancro 8 aprile 2020. Caterina Galloni: inquieti per il lavoro

Oroscopo del 8 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): inquieti per il lavoro.

Il Plenilunio in Bilancia vi vede inquieti, forse arrabbiati: in isolamento non potete lavorare e temete che gli affari vadano in malora.

Ma anche chi svolge la professione da casa non è soddisfatto: i contatti con gli altri – colleghi, boss o clienti – non sono quelli di sempre e non vedete l’ora di ritrovare le vostre abitudini, il vostro equilibrio abituale tra lavoro e vita familiare, avete bisogno di entrambi.

Infine, oggi è possibile che esploda un “dramma” in famiglia: una bella chiacchierata potrebbe far scemare le tensioni e consentire a voi e agli altri di stare in santa pace. Amore: in coppia, parlare di progetti futuri potrebbe alleggerire l’atmosfera. Soli: l’amore può essere nascosto ovunque, anche online, e oggi potrebbe sorprendervi.

