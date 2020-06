Oroscopo Cancro 8 giugno 2020. Caterina Galloni: una discussione

Oroscopo del 8 giugno 2020 per i nati sotto il segno del Cancro (21 giugno-22 luglio): una discussione.

Vi sarà difficile capire se nei vostri confronti una persona è critica oppure espone solo una visione diversa. In vista ci sono discussioni.

E potreste chiedervi come rispondere. Prima di reagire, valutate se è il caso di offendervi. Forse esprime ciò che pensa e vuole il vostro bene.

Amore: in coppia, saprete come mantenere l’armonia. Soli: giornata in cui non avete le idee molto chiare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com