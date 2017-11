Oroscopo Cancro del 1 dicembre 2017

Oroscopo del 1 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

incomprensioni ma…

Come segno d’Acqua, non è sicuro apprezzerete questa Venere che oggi entra in Sagittario. Qualcosa non girerà per il verso giusto, in un rapporto d’amore circolerà incomprensione ma, a provocare il tutto, sarà la vostra abituale inquietudine, avrete la tendenza a sospettare, a giudicare… In compenso, sarete soddisfatti dei rapporti distesi e complici con un/a collega.

