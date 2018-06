Oroscopo Cancro del 1 giugno 2018

Oroscopo del 1 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

risaltano le vostre qualità…

Venere nel vostro segno è in buon aspetto con Giove e Nettuno: chi vi circonda vi vede attraenti, risaltano le vostre qualità. E’ un ottimo momento, dunque, per sostenere dei colloqui, in generale conquistare la fiducia o il sostegno di qualcuno. Ma non solo, potrebbe nascere un nuovo amore… Seconda decade: bando all’inquietudine e riflettete sul fatto che il partner probabilmente non ha le vostre stesse aspettative.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com