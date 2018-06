Oroscopo Cancro del 10 giugno 2018

Oroscopo del 10 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

controllare l’inquietudine…

In questo momento siete molto protettivi e potreste ritenere alcune situazioni come una potenziale minaccia per voi o le persone care. La cosa migliore è avere un atteggiamento razionale, distinguere ciò che davvero potrebbe essere un pericolo da ciò che non lo è… Cercate di controllare l’inquietudine, che oggi è particolarmente accentuata.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com