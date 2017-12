Oroscopo Cancro del 11 dicembre 2017

Oroscopo del 11 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

Al momento vi è più facile ottenere ciò che desiderate poiche siete disposti a impegnarvi al massimo per ottenerlo. In ogni caso, assicuratevi che ciò su cui puntate con tanta determinazione, sia proprio quel che è giusto per voi. Prima decade: a mancare non è certamente la volontà, ne avete in abbondanza, ma erroneamente pensate di non essere all’altezza di una situazione.

